Yaz transfer döneminde adı en çok konuşulan isimlerden birisi de Alexander Sörloth. Fenerbahçe'nin Norveçli yıldıza uzun süredir ilgisi olduğu bilinirken son dönemde oyuncunun ismi eski takımı Trabzonspor ile de anılmaya başladı. İki Süper Lig devine İspanyol basınından kötü haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Yaz transfer döneminin son dönemine girilirken Süper Lig ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile bu sezonun en büyük favorilerinden birisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Alexander Sörloth isminde karşı karşıya gelmişti. Özellikle sarı lacivertli ekibin uzun süredir gündeminde olduğu bilinen Norveçli golcü için son dönemde eski takımı Trabzonspor da atağa kalkmıştı. İki deve İspanyol basınından kötü haber geldi.

El Diario Vasco'nun haberine göre İspanyol ekibi Real Sociedad, Sörloth için harekete geçti. Bonservisi Leipzig'de olan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'ta geçiren Norveçli forvetin yeniden kiralanmasının gündemde olduğu kaydedildi. Haberin detayında bu konuda görüşmelerin yapıldığı ve Real Sociedad'ın mutlu sona yakın olduğu ifade edildi.

Öte yandan bir başka dikkat çeken detay da Fenerbahçe'nin bu transfer için çok uğraştığı ancak başaramadığı öne sürüldü.

26 yaşındaki Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.