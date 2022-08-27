Austria Wien’i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çıkış devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, neredeyse tüm futbolcuların bireysel performansını yukarıya çekmeyi başardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Sahasında Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe müthiş çıkışını sürdürüyor. Son yıllarda tam bir başarısızlık girdabının içine giren ve üst üste büyük hayal kırıklıkları yaşayan Sarı-Lacivertliler uzun süredir aradığı mutluluğu teknik direktör Jorge Jesus'la beraber bulmuşa benziyor.

ÇOK ÖNEMLI İŞLER YAPTI

Takvim'in haberine göre Portekizli hoca takımın başına geçeli yaklaşık 3 ay olmasına rağmen çok önemli işlere imza atmayı başardı. Dünyaca ünlü bir teknik adam olan ve çok önemli bir CV ile İstanbul'a gelen Jorge Jesus ilk olarak camiadaki olumsuz ortamı tamamen dağıttı ve kısa sürede kara bulutlar ortadan kalktı.

PERFORMANSLAR ZİRVEDE

Geçtiğimiz yıllarda sık sık tatsız olayların yaşandığı Samandıra da Jorge Jesus'un gelişiyle beraber bambaşka bir havaya büründü. Tecrübeli hoca tesislerle tam bir kolej havası yaratırken; oynayanı, gireni, yedek kalanıyla tüm futbolcuların yüzü gülmeye başladı. Jesus ayrıca neredeyse tüm futbolcuların bireysel performansını yukarıya çekmeyi başardı.

TRİBÜNLERE DE YANSIDI

Kadrosundaki tüm isimlerden faydalanan Jesus, Samandıra'da üst düzey bir forma rekabetinin ortaya çıkmasını sağladı. Başarılı hocanın tüm bu doğrularıyla, camianın uzun süredir hasret kaldığı, göze hoş gelen takım ortaya çıktı. Tribünlerde uzun bir süre sonra şampiyonluk şarkıları ilk kez bu kadar yüksek sesle söylenmeye başlandı.