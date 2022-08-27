Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet çalışmalarıyla başladı.
Sahada ısınma ve pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla geçirdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.