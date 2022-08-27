Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Santrfor bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekiple adı bir süredir anılan Maxi Gomez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Valencia'nın oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini kaydetti. İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 3. haftayı lider olarak tamamladı. Sarı lacivertliler, Konyaspor ile oynanacak maça hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Forvet hattına yapılacak transferde adı geçen ilk isim Maxi Gomez. İspanya'dan bu doğrultuda Fenerbahçe'yi sevindirecek bir haber yayınlandı.

CAVANI GOMEZ İLE OYNAMAK İSTEMİYOR!

Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; Valencia'nın Edinson Cavani ile imza aşamasına geldiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Maxi Gomez ile aynı takımda oynamak istemediği kaydedildi.

Bunun nedeni olarak ise, eğer aynı takımda olurlarsa Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'na ikisinden birinin gidemeyeceğini düşünmesi olduğu yazıldı.

Valencia'nın ise hem bu durumdan dolayı hem de finansal açıdan Cavani'ye imza attırmak için Gomez'i Fenerbahçe'ye gönderebileceği belirtildi.