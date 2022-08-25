Yeni sezonun başlamasının ardından Süper Lig heyecanıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz sezonlar gibi bu yaz da kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Öte yandan Kim Min-Jae'nin ayrılığı ise deprem etkisi yaratmıştı. Kanarya'da bir başka ayrılık da kapıda. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Jorge Jesus önderliğinde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 3. haftayı averajla lider durumda kapattı. Kanarya yaz transfer dönemini de hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler birçok mevkiye önemli takviyeler yaparak kadro derinliğini de arttırdı. Öte yandan Portekizli antrenörün takımda düşünmediği isimlerle de yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe'de özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılığı deprem etkisi yarattı. Geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyen Güney Koreli futbolcu, Napoli'nin yolunu tuttu. Kim'in yerini doldurmak adına takıma katılan Luan Peres ve Gustavo Henrique ise beklenenleri henüz veremedi. Jorge Jesus her maça farklı savunma hattıyla çıkarken flaş bir ayrılık daha yaşanabilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Attila Szalai'nin peşinde olduğu kaydedildi. Bu iddia Ada basınında da geniş yankı uyandırdı.

Attila Szalai 2020/21 sezonunda Fenerbahçe'ye Apollen Limassol'dan 2.20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

İngiliz kulübünün gelecek haftaya kadar resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus ise yaptığı basın toplantısında bu konuya da değindi. Jesus Macar stoper için, "Samuel ve Attila'ya gelen bir teklif hakkında bilgim yok. Biz hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ise Attila Szalai için gelen tekliflerde kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak.

Öte yandan oyuncu Rusya'dan Zenit, İtalya ve Almanya'dan bazı takımlarla da anılıyor.