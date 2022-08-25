UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Austria Wien'i konuk etti. İlk mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, rakibini sahasında 4-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Austria Wien'i konuk etti.

İlk maçı Avusturya'da 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, rakibini sahasında 4-1 mağlup etti ve toplam skorda 6-1 üstün gelerek Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Fenerbahçe'de golleri 12. dakikada İsmail Yüksek, 44 ve 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci, 79. dakikada ise Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Austuria Wien cephesinin tek golünü kaydeden isim 45+1. dakikada Martins oldu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ!

Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

İRFAN CAN'DAN DUBLE!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Dinamo Kiev ile yapılan rövanşta yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı ve attığı 2 golle damgayı vurdu.

MERT HAKAN GOLLE DÖNDÜ!

Sakatlığını atlatan bir diğer isim olan Mert Hakan Yandaş, Austria Wien maçında oyuna sonradan dahil oldu. 79. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu yaptığı klas vuruşla fileleri havalandırdı.