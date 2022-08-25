UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Austria Wien'i konuk etti. İlk mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, rakibini sahasında 4-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı. Teknik direktör Jorge Jesus müsabakadan sonra, "Benim tek endişem taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi ama onlara gösteri sunmamız da önemli." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Austria Wien'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini sahasında 4-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Maçtan sonra teknik direktör Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri:

Benim tek endişem taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi ama onlara gösteri sunmamız da önemli.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasında yer alıyorsanız, 3 günde bir maç oynuyorsunuz demektir. Ben de bunun bilincindeyim. 11 kişilik değil, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum.

İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Şimdi Avrupa'da maç maç bakarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ana hedefimiz tabi ki lig şampiyonluğu.

Diğer torbalardaki takımların çoğu Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 4. torbadayız. Fenerbahçe'nin Avrupa'da bu kadar aşağıda olmaması gerekiyor.