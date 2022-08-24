Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de lige bomba gibi bir başlangıç yapan ve ilk 3 haftada 6 gol atan Enner Valencia, takımının liderliğe yükselmesinde başrol oynayan isimlerden biri oldu. Ekvadorlu yıldız gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplarken, yükselen grafiğinin sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2'şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın 4 ana faktörü dikkat çekiyor... 32 yaşındaki forvetin kariyerinde ikinci baharını yaşamasındaki en önemli etken, teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendisiyle yaptığı özel görüşme... Geçen sezon İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Valencia, Jesus'un, "Sana güveniyorum" sözüyle bambaşka bir havaya girdi.

ÖĞRENCİSİNE SAHİP ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre, Jesus'un Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sahip çıkıp Slovacko maçında kaptanlık vermesi Valencia'nın özgüvenini daha da artırdı. Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılacak olması Valencia'nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur. Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal'e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.