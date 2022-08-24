UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında Austria Wien'le karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Yabancı sınırı benim alışık olduğum bir durum değil. Portekiz'de böyle değildi ancak Türkiye'de buna alışmalıyım." diyen deneyimli çalıştırıcı, forvete takviye yapılıp yapılmayacağına dair de konuştu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-ıff turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gruplara kalmak istiyoruz. 2-0'lık skor bize bir şey ifade etmiyor. Kulüpler sıralamasında çok aşağıdayız. Gruplara kalırsak eğer 4. torbadan katılacağız. 1. torbaya kadar çıkmamız gerekiyor. Futbolda tek bir yol yoktur. Taktiksel anlamda sürekli gelişiyor. Başka sporlarda da maç içinde sürekli sistem değişiyor. Bunu anlamayan hocalar ve oyuncular kendilerini geliştiremez.

"YABANCI SINIRINA ALIŞMALIYIM"

Yabancı sınırı benim alışık olduğum bir durum değil. Portekiz'de böyle değildi ancak Türkiye'de buna alışmalıyım. Avrupa maçlarında bu durum daha kolay. Elimizdeki oyuncular hakkında 2 haftada bir karar verip, kimlerin devam edeceğini göreceğiz.

"TEKLİF VAR MI BİLMİYORUM"

30 seneyi aşkın antrenörlük yapıyorum. Futbol sürekli gelişiyor. Oyuncular yetenekleriyle doğar, antrenmanla gelişir. Antrenörlük okulda öğrenilmez. Her hocanın kendi yöntemleri var. Samuel ve Attila ile ilgili bir teklif var mı bilmiyorum. 2 aydır buradayız. İsteriz ki hiçbir oyuncumuz takımdan ayrılmasın.

Eğer büyük bir takımsanız, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanız gerekir. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. 3 günde 1 maç yapmaya alışılması gerekiyor. Her maç 5-6 oyuncu değiştiriyoruz ve buna rağmen kalitemiz düşmüyor.

"VALENCIA'NIN PERFORMANSI TRANSFERİ ETKİLEMEYECEK"

Genelde çalıştığımız forvet oyuncuları o ligin en skorer oyuncuları oldular. Valencia'yı buraya gelmeden önce de tanıyordum. Milli takımdan döndüğünde izin hakkı olmasına rağmen çalışmalara katıldı. Performansıyla bu yüzden ön plana çıkıyor. Valencia'nın performansı forvet transferimizi etkilemeyecek. En az 4-5 forvete ihtiyacımız var.

WILLIAN ARAO: ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUZ

Yarın zor bir maç bekliyoruz. Umarım gelişimimizi devam ettirdiğimizin sinyallerini vermeye devam ederiz. Her maç ofansif ve defansif olarak geliştiğimizi gösteriyoruz. Umarım en iyi seviyemize bir an önce ulaşırız.

Takımıma alıştım, bu lige de alışıyorum. Dile de alışmaya çalışıyorum, öğreneceğim. Bir an önce adapte olmak için takım arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor.

Sahadaki görevlerimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Zaman zaman stoperlerin arasında, bazen önündeyim. Önemli olan takımın kazanması ve gol yemememiz.

Süper Lig'de çok fazla geçiş oyunu ve kontra atak oyunu oynanıyor. Biz ofansif bir plan yaptığımız için bunlara dikkat etmeliyiz.