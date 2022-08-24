Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2022
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.
Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/diIAI3PV2U
LUZERN'E TRANSFER OLDU
İsviçre Ligi ekiplerinden Luzern, Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.
HALLO MAX👋— FC Luzern (@FCL_1901) August 24, 2022
Herzlich willkommen in Luzern!😍#fcl #nomelozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/uNe2GEpUwq