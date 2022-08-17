UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien'e konuk olacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6-0 biten Kasımpaşa maçının ardından bu karşılaşmayı da kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta? Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk olacak. Temsilcimiz en iyi sonucu elde ederek İstanbul'a dönmek istiyor. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de eksik futbolcular, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Austria Wien - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı henüz belli değil. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ALIOSKI SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN'IN KADROYA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.

Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci de İstanbul'da dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

11 İSİM UEFA KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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