UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Austria Wien karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe - Austria Wien canlı anlatım, Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Fenerbahçe - Austria Wien maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI İLK 11'LERİ:
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Lemos, Gustavo Henrique, L. Peres, Rossi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun
A. Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic
AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor ve Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.