Fenerbahçe'de Attila Szalai yolcu! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin ardından önemli bir isim daha yol ayrımına geldi. Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılma ihtimaline karşılık planını oluşturdu. İşte Macar savunmacının yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 15:33