Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut kadrodan ayrılacak isimler olması halinde transfer sayısı artacak.
Fenerbahçe'de Attila Szalai yolcu! İşte yerine gelecek isim
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin ardından önemli bir isim daha yol ayrımına geldi. Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılma ihtimaline karşılık planını oluşturdu. İşte Macar savunmacının yerine gelecek isim... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin ardından önemli bir ayrılık daha yaşanabilir.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.