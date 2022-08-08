Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayıma geçilirken, bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus istemedi takımdan gidiyor
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'la yeni bir yapılanma dönemine giren sarı-lacivertli ekipte hareketli saatler yaşanıyor. Birçok oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra ayrılacak olan oyunculara geldi. Portekizli çalıştırıcı, yönetime sunduğu yeni raporda genç futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verdi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
3 kulvarda başarı hedefinde olan Kanarya'da kadro planlama çalışmalarında sona gelindi.