Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oldu! Alex de Souza'dan paylaşım geldi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Arda Güler'in 10 numaralı forma giyeceği belirtilerek, "Futbol A Takımımızda 10 numaralı formayı 17 yaşındaki başarılı genç oyuncumuz Arda Güler giyecek. Arda Güler'e 10 numaralı forması, Başkanımız Ali Y. Koç ile Teknik Direktörümüz Jorge Jesus tarafından takdim edildi. Genç oyuncumuza başarılar dileyen Başkanımız Ali Y. Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus da Arda'yı tebrik etti. Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

ARDA GÜLER: HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

10 numaranın kendisine verilmesi sonrası Instagram'dan bir mesaj paylaşan genç yıldız Arda Güler şu ifadeleri kullandı:

"Bana inanan ve bu şerefe layık gören başta Başkanımız Ali Koç, Sayın Selahattin Baki ve Sayın hocamız Jorge Jesus olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ederim."



ALEX'TEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI!



