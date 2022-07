Fenerbahçe trannsfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemeyen isteyen Kanarya, eksik bölgelerini bir an önce tamamlamak istiyor. Stoper, forvet ve sol bek transferine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki isimler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi yol kat eden Fenerbahçe, yeni takviyeler için teknik direktör Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar stoper, forvet ve sol bek mevkileri için 8 futbolcu üzerinde duruyor. Fenerbahçe stoper hattı için Brezilyalı Nino ve Leo Ortiz, Portekizli Semedo üzerinde duruyor. Takvim'in haberine göre Nino ve Semedo üzerinde daha fazla yoğunlaşıldığı ifade ediliyor. Semedo için geçtiğimiz haftalarda da temas sağlanmıştı. Forvet hattı için ise Boupendza ve Plea için ciddi bir uğraş söz konusu. Alassane Plea'dan her an müjdeli haberin gelebileceği kulübe yakın kaynaklar tarafından dile getiriliyor. Sarı-Lacivertli kurmayların, Alman kulübü Mönchengladbach ile 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı ifade ediliyor. Oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edildiğine dair ibligiler geliyor.

SON ADAY PERES...

Jorge Jesus'un takviye yapılmasını istediği bir diğer bölge ise sol bek. Uzun süredir Brezilyalı Welington için ciddi uğraş veren Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk tercihi bu futbolcu olmasına karşın Marsilya'nın Brezilyalısı Luan Peres'i de listesine almış durumda. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yeni sezon başlayana kadar tüm transferlerini tamamlanmasını yönetimden istediği de gelen haberler arasında.