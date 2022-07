UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Dinamo Kiev adını 3'üncü ön eleme turuna yazdıran ekip oldu. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

2'nci dakikada sağdan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda altı pas üzerinde oluşan karambolde Rossi topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



21'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.



22'nci dakikada King'in altı pas sağından vuruşunda meşin yuvarlak Valencia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan dönen top King'in önünde kaldı. King'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.



31'inci dakikada savunma arkasına sarkan Tsygankov, ceza sahasında Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Tsygankov'un vuruşunda meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesi ile kornere gitti.



47'nci dakikada Valencia'nın sağdan ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



53'üncü dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Konuk ekipten Buyalskiy, İsmail Yüksek'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Massimiliano Irrati, İsmail Yüksek'i sarı kartla cezalandırdı. Mücadelede ikinci sarı kartını gören İsmail Yüksek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



57'nci dakikada Dinamo Kiev öne geçti. Tsygankov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Kedziora, son çizgide Ferdi'den sıyrılarak topu ön direğe çıkardı. Topla buluşan Buyalskiy'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



68'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia, Popov'u müdahalesi ile ceza sahasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Massimiliano Irrati, penaltı noktasını gösterdi.



70'inci dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bushchan'ın müdahalesi ile kornere gitti.



82'nci dakikada Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası soluna seken topla buluşan Szalai'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



89'uncu dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Lincoln Henrique'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.



93'üncü dakikada Sydorchuk pasında savunma arkasına sarkan Vanat, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası içinden vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



98'inci dakikada Shepeliev'in ceza sağası içi sağından solundan şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Zabarnyi'nin penaltı noktası civarında bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



114'üncü dakikada Dinamo Kiev farkı yeniden öne geçti. Vivcharenko'nun son çizgiye inmeden çevirdiği topla buluşan Karavaev'in gelişine vuruşunda kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



Karşılaşma 2-1 Dinamo Kiev üstünlüğü ile sona erdi.



EMRE MOR 22 DAKİKA OYUNDA KALDI



Fenerbahçe'de Emre Mor, ilk defa resmi bir maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 22 dakika oyunda kaldı. Sarı-lacivertli ekipte, yeni transferlerden Emre Mor, resmi bir maçta ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Dinamo Kiev maçının ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyna dahil olan Emre Mor, 77'nci dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.