Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gördü!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, 54. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 21:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022- 21:38
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 54. dakikasında 10 kişi kaldı.
Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu kırmızı kartın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
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