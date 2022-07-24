Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer olmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, Güney Koreli stoperin transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Rennes ve Napoli'nin transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, İtalyan ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis yaptığı açıklamada Kim transferine açıklık getirdi.

De Laurentiis açıklamasında "Kim Min-Jae transferini kısa süre içerisinde tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." sözlerini sarf etti.

Napoli'nin her konuda anlaşmaya vardığı Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.