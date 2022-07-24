Rennes ve Napoli'nin transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, İtalyan ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis yaptığı açıklamada Kim transferine açıklık getirdi.
De Laurentiis açıklamasında "Kim Min-Jae transferini kısa süre içerisinde tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." sözlerini sarf etti.
Napoli'nin her konuda anlaşmaya vardığı Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.