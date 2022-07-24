FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Pablo Mari ile anlaştı! Sıra Arsenal'de
Fenerbahçe, 2022-2023 Süper Lig sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli yönetim stoper bölgesine Arsenal'den Pablo Mari'yi düşünüyor. Kanarya oyuncu ile anlaşırken Arsenal'ın tavrı transferi belirleyecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, 2022-2023 Süper Lig sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Kanarya'nın adayları arasındaki olan Pablo Mari'nin Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetimin, Arsenal'e kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı ifade ediliyor. 28 yaşındaki İspanyol savunmacı, ocak ayında kiralık gittiği Udinese formasıyla Serie A'da 15 maçta 2 gole imza atmıştı. Öte yandan tecrübeli isme, İtalyan ekipleri Hellas Verona, Napoli ve Fiorentina'nın da ilgi duyduğu kaydedildi