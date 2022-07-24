FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Pablo Mari ile anlaştı! Sıra Arsenal'de

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Pablo Mari ile anlaştı! Sıra Arsenal'de

Fenerbahçe, 2022-2023 Süper Lig sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli yönetim stoper bölgesine Arsenal'den Pablo Mari'yi düşünüyor. Kanarya oyuncu ile anlaşırken Arsenal'ın tavrı transferi belirleyecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2022- 06:40