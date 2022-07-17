Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro'da geri sayım başladı! Kritik görüşme bugün
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekip, hücum hattına bir de Joao Pedro ismini takviye etmek istiyor. Kanarya'nın Galatasaray'ın da gündeminde olan Joao Pedro'ya çubuklu formayı giydirmeye çok yakın olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Hücum bölgesinde rotasyon genişliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldız gündemdeki yerini koruyor.
Galatasaray'ında listesinde olan skorer futbolcu Joao Pedro için Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.