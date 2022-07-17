FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro'da geri sayım başladı! Kritik görüşme bugün

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekip, hücum hattına bir de Joao Pedro ismini takviye etmek istiyor. Kanarya'nın Galatasaray'ın da gündeminde olan Joao Pedro'ya çubuklu formayı giydirmeye çok yakın olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 06:40