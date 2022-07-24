Avrupa kulüpleri Fenerbahçe'nin stoperlerine göz dikmiş durumda. Kim Min-Jae ile ilgilenen Napoli transferi her an bitirebilir. Apoel Apoel Limassol'den 2.2 milyon euro karşılığında sarı-lacivertlilere katılan Szalai, Fransa ve ya Almanya'ya astronomik bir rakama gidebilir. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de stoper sayısı her geçen gün azalıyor. Sarı-Lacivertliler'de Güney Koreli stoper Kim Min Jae İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. Onun ayrılışı savunmada büyük sıkıntı doğuracak gibi duruyor. Bilindiği gibi Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe Yönetimi ise bunun üzerine stoper arayışlarını hızlandırdı. Listedeki isimlerle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili bu gelişmeler yaşanırken Szalai ile ilgili de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre Macar yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girdiği belirtildi. Bu takımların yapacağı astronomik teklife Fenerbahçe Yönetimi'nin vereceği cevap merak ediliyor. Fransız kulübü Rennes ve Alman ekibi Wolfsburg'un Macar yıldızı transfer etmek için büyük uğraş verdiği öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Kim Min Jae'den sonra Szalai'yi de kaybetmek istemiyor. Kim'in gidişi sonrası üzüntüsünü dile getiren Portekizli teknik adamın yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Fenerbahçe'nin Wolfsburg ve Rennes ile yapacağı görüşmelerden sonra net kararını açıklaması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 24 yaşındaki Attila Szalai'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, başarılı futbolcu için geçen yıl Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apallon Limassol'a 2.2 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.