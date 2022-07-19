Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi formalar da belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, bugün yapılacak olan lansmanda yeni formalarını tanıtacak. Öte yandan forma fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...

Sarı lacivertli ekibin 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar sosyal medyada paylaşıldı. Formalarda dikkat çeken en büyük detay ise arma oldu. Öte yandan formaların satış fiyatı ortaya çıktı

FİYATLARI ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları henüz netlik kazanmadı ancak sarı lacivertli kulübün formaları 699.90 TL ila 899.90 TL arasında bir fiyattan satışa koyması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını dünya Fenerbahçeliler günü olan 19 Temmuz (19.07) tarihinde yani bugün tanıtılacak. Ece Seçkin'in de yer alacağı Fenerbahçe forma lansmanı için taraftarlar heyecanlı.