Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Jesus, "Min Jae olayı benim için de sürpriz oldu. İlgilenen kulüp, kontratındaki maddeyi kullanıyor. Bizim için ağır oldu. Takımdaki diğer oyunculara da güveniyoruz ancak Min-jae'nin yeteneklerini görmezden gelemeyiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi 2 . ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe 'de Jorge Jesus maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli ekiplerinden. Daha önce de onlara karşı oynadım. Yaklaşık 4-5 haftadır çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyıp anlamaya çalışıyoruz. Rakibimiz yaklaşık 4-5 yıldır birlikte oynuyor. Biz 4-5 haftadır birlikteyiz.Rakibimizin oyuncularının %70-80'i Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyor. Onların kalitesine sahada cevap vermek istiyoruz.Ukrayna'daki olayları hepimiz biliyoruz. Umarız yarın sporun dışında olaylar yaşanmaz.

Lucescu çok bilgili bir teknik direktör.



"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"



Min Jae olayı benim için de sürpriz oldu. İlgilenen kulüp, kontratındaki maddeyi kullanıyor. Bizim için ağır oldu. Takımdaki diğer oyunculara da güveniyoruz ancak Min-jae'nin yeteneklerini görmezden gelemeyiz.



Dinamo Kiev maçında bizi şaşırtacak bir şey olacağını düşünmüyorum. Yine geçen sene olduğu gibi kazanan ben olmak istiyorum.