Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi maratonuna bugün Polonya’da başlıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı’nda oynanacak ve TSİ 21.00’de başlayacak müsabakayı, İsveç’ten Glenn Nyberg yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

JORGE JESUS'UN İLK RESMİ SINAVI

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Sarı Kanarya, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan temsilcimiz, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Dev maçın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

KİEV'İ ELERSEK RAKİP STRUM GRAZ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisine elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak. Temsilcimizin rakibi de Çekya ekibi Slovacka olacak.

İŞTE DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ!

Fotomaç'ın haberine göre Ukrayna takımı Dinamo Kiev'in muhtemel 11'i Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic ve Supryaha şeklinde bekleniyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Rossi, Lincoln, Valencia ilk 11'i sahaya çıkması bekleniyor.

