Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını; Abdülkerim Bardakcı, William Carvalho ve Joao Pedro transferlerinde de karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin Boavista forması giyen sol bek oyuncusu Yanis Hamache'yi istediğini yazdı. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Portekiz basınından A Bola, iki takımın Boavista forması giyen Cezayirli sol bek Yanis Hamache'ye talip olduğunu yazdı.

STANDARD LIEGE DE İSTİYOR

Haberde 23 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Standard Liege'in de talip olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Boavista formasıyla 31 maça çıkan Yanis Hamache, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

YANIS HAMACHE KİMDİR?

Yanis Hamache, 13 Temmuz 1999 tarihinde Fransa'nın Marsilya kentinde dünyaya geldi. Futbola Nice altyapısında başlayan futbolcu, 2019/2020 sezonunda Red Star FC'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2020/2021 sezonu başında Boavista'ya transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 116 maçta 15 gol ve 13 asist kaydeden Hamache, Cezayir Milli Takımı'nın formasını bir kez terletti.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Yanis Hamache'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.