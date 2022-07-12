Fenerbahçe - Hull City maçına damga vuran Arda Güler'in gol sevincinin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı lacivertlilerin çok şey beklediği genç yetenek Arda Güler damga vurdu. 17 yaşındaki yıldız attığı muhteşem frikik golü sonrası coşkulu bir kutlama yaşadı. O kutlamanın perde arkası ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 06:40