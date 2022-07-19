Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi Mesut Özil, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Jose Sosa ve Berke Özer gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın gözdesi olan Miha Zajc, dev bonservis bedeliyle takımdan ayrılıyor. İşte Sloven futbolcunun yeni adresi... (FB spor haberi)

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Yeni sezon öncesi Tisserand, Lemos, Caulker, Meyer, Gustavo ve Berisha gibi isimlerle yola devam etmeyi planlamayan Kanarya, yıldız stoperi Min-Jae Kim'i de yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Rennes ya da Napoli'ye göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de kadro planlaması için çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Genoa'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Fenerbahçe 'ye dönen, Vitor Pereira ile birlikte formasına kavuşan ve İsmail Kartal döneminde ise kariyerinin en iyi performansını gösteren Miha Zajc da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TORINO 8 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fanatik'in haberine göre; takımın gözde isimlerinden olan ve ismi birçok Avrupa ekibiyle anılan Sloven orta sahanın transferi için ısrarcı olan Torino, uzun süren pazarlıkların ardından Fenerbahçe'yi 8 milyon Euro'ya ikna etti. Ödeme planı ile ilgili ise görüşmeler devam ediyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

28 yaşındaki yıldız orta saha ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Torino, Fenerbahçe'nin şartlarına 'tamam' demesi halinde transfer resmiyete kavuşacak.

BOLOGNA, CAGLIARI VE LYON DA İSTİYOR

Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro bonservisle geldiği Fenerbahçe'de en parlak dönemini geçtiğimiz sezon geçiren ve rotasyon oyuncusu konumundan bankolar arasına yerleşen Zajc ile Fiorentina'nın yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin de ilgisi olduğu gelen haberler arasında. Ayrıca Fransa'dan Lyon kulübünün de başarılı orta sahaya ilgisinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistle skor katkısı veren, hazırlık kampının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Zajc'ın durumunu takip ediyor. Tecrübeli futbol adamı, transfere kulüp menfaatine uyması halinde sıcak bakıyor.

Bu hafta içerisinde Fenerbahçe ile Torino arasındaki görüşmelerden anlaşma sağlanamaması halinde Jesus'un kadro planlarında Zajc'ın olduğu öğrenildi.