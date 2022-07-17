FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe Dinamo Kiev mesaisini sürdürdü!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 11:03