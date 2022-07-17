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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

17 Temmuz 2022 | 10:54
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