TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Fenerbahçe ve 5 yıldız ile ilgili sorulara da cevap verdi. İşte o sözler...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Fenerbahçe ve 5 yıldız ile ilgili sorulara da cevap verdi.

Hürriyet'e konuşan Büyükekşi, "Fenerbahçe camiası 28 şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. 'Bu konu önceliğimiz değil' dediniz ama gelecek sezon Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa tavrınız ne olur?" sorusuna, "Sizin de söylemiş olduğunuz gibi, bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig'in başlama tarihi olan 5 Ağustos'a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00'da, bazen 01.00'de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF'nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız" yanıtını verdi.