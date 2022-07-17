Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yeni stoper Brezilya'dan gelecek! Jorge Jesus Nino ismini verdi
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper transferine yoğunlaştı. Bir süredir çalışmalar sürerken teknik direktör Jorge Jesus, Nino ismini verdi. İşte detaylar...
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için yıldızlardan oluşan bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da hedef defans bölgesine takviye yapmak.