Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi büyük tehlike!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da yaptığı kampı tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak sarı-lacivertlileri kritik maç öncesi büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan takımı da Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, bir taraftan takımı mutlu sona ulaştıracak kadro kurmaya çabalarken diğer yandan takımdaki oyuncuların mali yükünden kurtulmayı da planlıyor.
Sarı lacivertliler ikinci kamp dönemi için Avusturya'ya giderken tam dokuz ismi kafileye dahil etmemişti.