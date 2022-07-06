Fenerbahçe'ye Belotti transferinde 2 rakip birden!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çalışmalarını gerçekleştirdiği Avusturya kampını sonlandıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, son olarak Torino forması giyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Yönetim, Belotti transferi için nabız yoklarken; Fenerbahçe'ye transferde iki rakip daha çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022- 10:54