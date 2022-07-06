Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, bu ülkedeki çalışmalarını sonlandırdı.
Fenerbahçe'ye Belotti transferinde 2 rakip birden!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi çalışmalarını gerçekleştirdiği Avusturya kampını sonlandıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, son olarak Torino forması giyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Yönetim, Belotti transferi için nabız yoklarken; Fenerbahçe'ye transferde iki rakip daha çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Kanarya, eksik bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.