Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski talebesi Gabriel Barbosa için atağa kalktı. Sarı lacivertliler, Flamengo’nun golcüsü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Brezilyalı oyuncu da takımından ayrılmak için izin isteyecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin son hedefi Gabriel Barbosa oldu. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, Flamengo forması giyen eski öğrencisi için onay verdi.

Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği haberde, 2019-2020 sezonunda Flamengo'yu çalıştıran Jorge Jesus'un yıldız oyuncuyla ilişkilerinin iyi olduğu vurgulandı.

BAVULLARINI TOPLAMAYA HAZIR!



Portekizli hocaya büyük saygı duyan Barbosa'nın, Fenerbahçe'nin ilgisi sonrasında bavullarını toplamaya hazır olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki Brezilyalı forvetin yüksek maliyetinden çekinen sarı-lacivertliler, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak.

KULÜBÜNDEN İZİN İSTEYECEK!



2025'e kadar sözleşmesi olan 'Gabigol' lakaplı yıldız ise Flamengo'dan ayrılmak için izin isteyecek.

Barbosa, bu sezon Flamengo formasıyla Brezilya Seria A'da 13 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı.

2019'dan beri Flamengo forması giyen 25 yaşındaki forvet, 154 resmi maçta 101 gol atarken 28 de asist yaptı.

Kariyerinin en iyi dönemini ise Jorge Jesus yönetiminde geçirdi. 40 karşılaşmada 32 gol, 14 asistle dikkat çekti.

Performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu 4 kupa kazanılan sezonun kahramanı oldu.

Gabigol'ün kız kardeşi Dhiovanna Barbosa, "Avrupa'ya dönmek istiyor. İlk kez oraya gittiğinde işlerin iyi olmadığını düşünüyor. Bu kez fazlasını yapmak istiyor" diyerek taraftarı heyecanlandırdı.

Santrfor mevkisinde oynayan Gabigol, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.

Brezilyalı oyuncu ülkesinin milli takımında 18 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Gabriel Barbosa'nın güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yıldız futbolcunun Flamengo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.