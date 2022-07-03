Temsilcimiz Fenerbahçe yeni sezonu Avrupa ile açıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Devler Ligi gruplarına kalmak için ilk engel olan Dinamo Kiev eşleşmesinden galip ayrılmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. UEFA'dan yapılan duyuruda, zorlu karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda 20 Temmuz'da oynanacak maçta kritik müsabakada İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

Nyberg'in yardımcılıklarını yine İsveçli Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Dördüncü hakem olarak aynı ülkeden Adam Ladeback görev alacak.