Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan direkt ilk 11'de oynayabilecek yıldız isimlerle görüşürken, diğer taraftan da genç yetenekleri de kadrosuna dahil etmek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya gurbetçi yetenek: Kenan Yıldız!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Kanarya, geleceğe de yatırım yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekipte Bayern Münih'in genç yıldızı Kenan Yıldız gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon başlayan 'gençlik operasyonu', önümüzdeki sezon da devam edecek.
Arda Güler ile birlikte Arda Okan Kurtulan, Muhammed Gümüşkaya gibi genç isimleri gelecek sezon kadrosunda düşünen Fenerbahçe, aradığı bir diğer genci Almanya'da buldu.