FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya gurbetçi yetenek: Kenan Yıldız!

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Kanarya, geleceğe de yatırım yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekipte Bayern Münih'in genç yıldızı Kenan Yıldız gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 16:13