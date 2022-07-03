Fenerbahçe'nin son transferi Emre Mor, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arda Güler'le ilgili gelen soruya cevap veren genç oyuncu, "Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin son transferi Emre Mor, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Arda Güler'le ilgili soruya cevap verdi.

İşte o sözler:

Takımla çok fazla antrenman yapamadım ancak geçen sezondan oyuncuları tanıyorum. Arda Güler'i biraz kendime benzetiyorum. Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım.