FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Emre Mor'dan Arda Güler sözleri!
Fenerbahçe'nin son transferi Emre Mor, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arda Güler'le ilgili gelen soruya cevap veren genç oyuncu, "Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takımla çok fazla antrenman yapamadım ancak geçen sezondan oyuncuları tanıyorum. Arda Güler'i biraz kendime benzetiyorum. Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım.