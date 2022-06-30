İlk kez İtalyan basınının ortaya atttığı Parma'nın sol beki Giuseppe Pezzella iddiaları gittikçe ciddiyet kazanıyor. Fotomaç'ın Sky Sport'tan derlediği habere göre sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol bek için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu ileri sürüldü. Dün ise Corriera della Sport yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre, 1.87 boyundaki oyuncunun peşinde Fenerbahçe ve Bologna'nın olduğu kaydedildi ancak Bologna'nın Giuseppe Pezzella'dan vazgeçmesiyle Fenerbahçe'nin bu transferde tek başına kaldığına vurgu yapıldı. Haberde, "Parma, iyi bir teklif olması durumunda Pezzella'yı zaten elden çıkarmak istiyordu. Bologna rotasını Lykogiannis'e çevirince bu durum Türk ekibinin işine yaradı. Böylece hem pazarlık şansını artırdı hem de transferde tek seçenek durumuna geldi. Bu transfer hem Pezzella hem Parma hem de Fenerbahçe adına avantajlı hale gelebilir" ifadeleri kullanıldı. Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Pezzella için ne kadarlık bir teklif yapıldığı bilgisi ise paylaşılmadı.

Geçen sezonu Atalanta'da kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde 165 resmi karşılaşmada forma giyip 5 gol + 10 asist üretti. Yine bu maçlarda 3 kez kırmızı kart 10 gördü. Oyuncu 14 kez İtalya U21 milli takım formasını giydi.