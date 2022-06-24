F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Sergio Oliveira'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Sergio Oliveira sesleri! Jorge Jesus'u istiyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda vatandaşı Sergio Oliveira için harekete geçildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Portekizli orta sahayla ilk temas kuruldu.
Jorge Jesus'un, bonservisi Porto'da olan 30 yaşındaki oyuncu için sunduğu raporun ardından harekete geçen sarı-lacivertliler, Portekizli'den de olumlu bir geri dönüş aldı.