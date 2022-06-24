FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Sergio Oliveira sesleri! Jorge Jesus'u istiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda vatandaşı Sergio Oliveira için harekete geçildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 06:40