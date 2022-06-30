HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, uzatmalarda Gazişehir Gaziantep'i 73-72 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve şampiyon oldu.
Tekerlekli sandalye basketbolda Fenerbahçe şampiyon!
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 73-72 yendi ve seride durumu 2-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.
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Yayın Tarihi: 30.06.2022- 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022- 15:24