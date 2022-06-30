Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adam önderliğinde şampiyonluk hesapları yapıyor. Öte yandan deneyimli hocanın ise taktiksel anlayışı ve planlaması belli oldu. İşte detaylar...

Tecrübeli teknik adam, önceki takımlarında olduğu gibi taktik konusunda esnek davranacak. Ancak Jesus, ana plan olarak 4- 2-3-1'i seçti. Bunda, elindeki oyuncu kadrosunun özellikleri etkili oldu. Ancak 4-1-3- 2 ve 4-3-3 için de taktiksel çalışmalar yapılıyor.

Fanatik'in haberine göre; Jorge Jesus, hücumda kanat organizasyonlarının üzerinde duruyor. Bu bölgede oynayabilen Pelkas, Rossi, Ferdi, Valencia'nın yanına Lincoln, Bruma ve Emre Mor da eklendi. Ayrıca bekler de sık sık hücumun bir parçası olarak konumlanacak. Kanat forvetlerin sık sık ceza sahasına girmesini isteyen Jesus, beklerden ise oyunu genişletmelerini bekliyor.

Portekizli hoca için önde baskı, olmazsa olmaz. Bunun için, sezon öncesi hazırlıklarında takıma kondisyon yüklemesi yapılıyor. Rakibe kendi alanında oyun kurma izni vermeden, topu bir an önce geri kazanmaya çalışacak bir anlayış sahada olacak. Özel muamele yok

Jorge Jesus'un forvetlerden beklentisi büyük. Fenerbahçe 'de son vuruşlardaki sıkıntı, son yıllardaki ne büyük sorundu. Jorge Jesus, "Benimforvetlerimen az 20-25 gol atar" diyerek mesajı net bir şekilde verdi.