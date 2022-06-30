Emre Mor… Kimine göre Türk Futbolu'nun gelmiş geçmiş en yetenekli isimlerinden biri... Kimine göre de saman alevi gibi yanıp sönen haylaz futbolcunun biri... Danimarka'da parlayan Milli Takım'daki performansı ile dikkat çeken ve Dortmund'a transfer olan Emre Mor kısa zamanda kendisine güvenenleri mahçup etti. Almanya'da tutunamayan Celta Vigo, Galatasaray ve Oliympiakos gibi önemli kulüplere transfer olan Emre Mor bu takımlarda da başarılı olamadı. Ta ki geçen sezona kadar... İşte bu sezonki çıkışı öncesi Emre'nin hayatını değiştiren bir olay gerçekleşti. Emre'nin menajerliğini dünyaca ünlü menajer Mino Raiola üstlendi.

"ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCUSUN"

Takvim'in haberine göre, İbrahimovic, Mbappe gibi yıldızların da menajerliğini yapan Raiola'nın geçen Temmuz ayında Emre Mor'a "Çok yetenekli bir futbolcusun. Messi gibisin. Ama bu yeteneklerini sergilemen için fiziksel ve mental değişikliğe ihtiyacın var. Seni hak etiğin yere getireceğim. Ama senin de bana yardımcı olman gerekiyor" dedi. Emre'yi Karagümrük'e gönderen Raiola genç oyuncuya yeni bir kariyer planı çizdi. Ona bambaşka bir vizyon açtı. Kişisel gelişimi için özel kitaplar hediye etti. Emre'nin idman ve maç istatistitklerini tek tek takip etti. Başkan Süleyman Hurma 'dan sürekli bilgi aldı. Emre de Volkan Demirel'in elinde beklenen çıkışı gerçekleştirdi. 1 sezonluk performansıyla Fenerbahçe'ye geçti. Ancak Raiola'nın ömrü bu transferi görmeye yetmedi. Geçtiğimiz Nisan ayında hayata veda etti. Ancak Emre Raiola'nın menajerlik şirketinden vazgeçmedi. Mino Raiola'nın oğlu ile kariyerine devam etti.

TRİBÜNDEN MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor dün Katar takımı Al Shamal ile yapılan hazırlık maçını kenardan takip etti. Genç oyuncu dün ayrıca teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Emre Mor'un Jorge Jesus tarafından özel bir antrenman programına tabi tutulacağı öğrenildi. Emre bugün takımla çalışacak.

KANARYA'YI TERCİH ETTİ!

Emre Mor, Karagümrük'teki performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Ama tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.