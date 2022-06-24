Fenerbahçe'de Emre Mor heyecanı yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Emre Mor transferinde Volkan Demirel etkisi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı lacivertli ekip, hücum rotasyonuna Emre Mor'u dahil etmek istiyor. Öte yandan bu transferde Volkan Demirel'in de büyük bir etkisi olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...
Başkan Ali Koç, Karagümrük Kulübü'nün sahibi Süleyman Hurma ile yaptığı son görüşmede 24 yaşındaki sağ kanadın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Koç ile Hurma'nın transfere son noktayı koymak için bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi.