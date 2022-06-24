FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Emre Mor transferinde Volkan Demirel etkisi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı lacivertli ekip, hücum rotasyonuna Emre Mor'u dahil etmek istiyor. Öte yandan bu transferde Volkan Demirel'in de büyük bir etkisi olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 06:40