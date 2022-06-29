Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Daha önce Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı lacivertli ekibin 3. transferi ise Emre Mor oldu. Kanarya milli futbolcuyu Fatih Karagümrük'ten bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye maliyeti ise belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Daha önce Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı lacivertli ekibin 3. transferi ise Emre Mor oldu. Kanarya milli futbolcuyu Fatih Karagümrük'ten bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye maliyeti ise belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak.