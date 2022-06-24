Fenerbahçe - Partizan maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı
Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Partizan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022- 15:30
2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak.
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