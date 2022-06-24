Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Partizan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN