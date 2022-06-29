Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, takımdaki oyuncular hakkında kararını vermeye başladı. Kanarya'da bazı isimler ile yolların ayrılması beklenirken üzeri ilk çizilen futbolcu ise Mauricio Lemos oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, takımdaki oyuncular hakkında kararını vermeye başladı. Kanarya'da bazı isimler ile yolların ayrılması beklenirken üzeri ilk çizilen futbolcu ise Mauricio Lemos oldu.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Lemos gidecek. Lincoln, İrfan Can çok iyi durumda, Lemos ise Fenerbahçe için biraz zayıf kaldı.

Öte yandan Mergim Berisha ise Jesus'un da gelişiyle birlikte eskisine göre daha iyi ve istekli. Kendisini göstermek istiyor. Samatta'nın gitmesi de söz konusu. Ancak sarı lacivertlilerde o gitmeden önce golcü transferinin yapılmış olması gerekiyor.