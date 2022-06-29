Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Katar temsilcisi Al Shamal ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Al Shamal maçının tüm detayları haberimizde...
FENERBAHÇE AL SHAMAL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Atilla Szalai, Kim Min-jae, Ferdi, Mert Hakan, Miha Zajc, İrfan Can, Lincoln, Bruma, Samatta.
Al Shamal: Seck, Mitwali, Al Jabri, Nani, Hashemi, Mubarak, Aboulros, Al Yazidi, Attwan, Waad, Olwan.
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FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18.00'de başladı ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL NASIL İZLENİR❓
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL NEDİR?
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi YouTube kanalından Katıl butonuna basarak üyelere özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe YouTube Katıl'a aylık 15 TL'ye üye olabilirsiniz. Üyeliğinizle sarı lacivertlilerin hazırlık maçlarının yanı sıra ayrıcalıklı içeriklerine de ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL'A NASIL ABONE OLUNUR?
Online olarak Fenerbahçe Youtube kanalına girip 'Katıl' butonuna bastıktan sonra üyelik bilgilerini doldurup üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu sayede özel içeriklere erişiminiz açılacaktır.
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