Fenerbahçe Al Shamal maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Al Shamal canlı anlatım)

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderlğinde 3. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler bundan önce Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Tirana'yı ise 4-0'lık skorla mağlup etmişti. Fenerbahçe Al Shamal maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 19:00