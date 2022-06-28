Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmiyete kavuşturan, Emre Mor transferi için de gün sayan sarı-lacivertlilerde sol bek arayışları hızlandı.
Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı bu bölgede Ferdi Kadıoğlu'nu kullanan Kanarya, uygun bir teklif gelmesi halinde Filip Novak'ı satmayı planlıyor.
PEZZELLA GÜNDEMDE
Bu doğrultuda sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella'yı gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 29 maçta 3 asist kaydetti.