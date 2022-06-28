Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için atağa kalktı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Parma'da bulunan Giuseppe Pezzella'yı gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmiyete kavuşturan, Emre Mor transferi için de gün sayan sarı-lacivertlilerde sol bek arayışları hızlandı.

Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı bu bölgede Ferdi Kadıoğlu'nu kullanan Kanarya, uygun bir teklif gelmesi halinde Filip Novak'ı satmayı planlıyor.

PEZZELLA GÜNDEMDE

Bu doğrultuda sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella'yı gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 29 maçta 3 asist kaydetti.