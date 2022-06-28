Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı gündemine almıştı. 28 yaşındaki golcünün transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. AS'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler yıldız golcü için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı. Mariano'nun transferi için teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 11 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı. Mariano'nun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirtiliyor. Dominik Cumhuriyetli futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...